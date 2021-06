Iniziano gli Europei, buona fortuna dell’Inter (in tutte le lingue) ai suoi Nazionali

Il club nerazzurro in un post sui social ha fatto gli auguri per Euro2020 ai suoi giocatori: sono otto quelli impegnati nella competizione

Sono otto (e potevano essere sicuro nove se Sensi non si fosse fatto male) i nerazzurri impegnati con le loro Nazionali all'Europeo che comincia oggi. L'Inter in un post su Instagram ha fatto un in bocca al lupo ai suoi calciatori in lingua originale. "Oggi si comincia, forza ragazzi", ha scritto il club e ha chiesto ai suoi tifosi di prevedere chi di loro arriverà più lontano nella competizione itinerante.

Un buona fortuna per Barella e Bastoni. Che diventa Veel Geluk, Bonne chance per Lukaku. Veel success per l'olandese de Vrij, Held og Lykke per Eriksen, Vel'a stastia per Skriniare Sretno per i due croati, Perisic e Brozovic.