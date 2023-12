Ag. Foyth: “È uno da Inter. Prezzo? C’è una clausola, ma con il Villarreal…”

Claudio Curti, agente di Juan Foyth, ai microfoni di sportitalia.com ha parlato del suo assistito, che potrebbe lasciare il Villarreal dopo quattro stagioni. Sul difensore argentino ci sarebbero anche interessi provenienti dall'Italia: "Juan oggi è uno dei difensori più affidabili che ci siano in Europa. Ed è moderno per molti aspetti".

"Per il fatto che sappia fare in modo eccellente tre ruoli. E' un giocatore molto completo ed un serio professionista".

"Juan è un giocatore adatto a giocare in squadre come la Juventus o anche l'Inter. Per la sua mentalità e per la qualità che ha".