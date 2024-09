Le parole del CT della Nazionale dopo la vittoria in Nations League per tre a uno contro la Francia

«Doppiamente bravi, hanno fatto la partita che dovevano fare. Troppo non è mai, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio. Quello che era importante era stare in campo di squadra al di là del gol incassato. Perché poi c'è talmente tanta tensione che ogni partita ti può ridurre alla follia, succede così nel nostro calcio».Luciano Spalletti, dopo la vittoria della sua Italiacontro la Francia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport per commentare la prestazione dei suoi.