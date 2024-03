I due nerazzurri scenderanno in campo dal primo minuto contro i tedeschi

Amichevole per la Francia di Didier Deschamps, che affronterà la Germania di Hansi Flick. E per l'occasione il ct francese sceglie due calciatori dell'Inter nella formazione titolare: Marcus Thuram e Benjamin Pavard partiranno infatti dal 1' nella gara odierna, come si legge dalla formazione ufficiale dei Bleus: