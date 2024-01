L'esterno sinistro classe 2003, attualmente in forza al Monza, scenderà in Serie B per cercare maggior spazio

Nuova destinazione per Franco Carboni: l'esterno sinistro argentino di proprietà dell'Inter, che in questa prima parte di stagione non è riuscito a trovare spazio a Monza, si appresta a cambiare aria. Il mancino classe 2003, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nel 2022, scenderà di categoria per provare a giocare con più continuità: è fatta per il prestito alla Ternana, in Serie B. L'ufficialità del trasferimento può arrivare già nelle prossime ore.