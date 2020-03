Juve, guai per il fratello di Dybala: denunciato per aver violato la quarantena

Problemi in casa Dybala. Il fratello Gustavo è stato infatti denunciato dalla polizia argentina della città di Cordoba Capitàl per aver violato la quarantena con la compagna. Fondamentali anche le testimonianze di alcuni vicini dell’uomo, che hanno rivelato come Gustavo uscisse frequentemente dopo soli due giorni di quarantena.

Tutta la famiglia Dybala sabato scorso, poche ore dopo la notizia della positività al coronavirus del giocatore, erano stati trasferiti all’ospedale Rawson di Cordoba per un ordine emanato dal Ministerio Público Fiscal, dato che si erano trattenuti in Italia fino allo scorso 11 marzo. Successivamente, avrebbero dovuto rispettare una rigorosa quarantena, che Gustavo Dybala ha però violato. Di qui la denuncia della polizia.

(Fonte: Tuttosport)