Juve, Dybala su Twitter: “Sono positivo al Coronavirus”. Contagiata anche la fidanzata

Il suo compagno Daniele Rugani era stato il primo caso. E poi anche Matuidi era stato trovato positivo al test del Covid19. Paulo Dybala – che aveva già dovuto smentire voci sul contagio – ha annunciato su Twitter di aver contratto anche lui il Coronavirus e con lui anche la fidanzata Oriana Sabatini.

Messaggio in inglese, spagnolo e italiano per i tifosi del giocatore bianconero: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”. Quindi anche l’argentino è asintomatico come i due compagni.