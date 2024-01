CorSera – Frattesi e Asllani, se c’è un momento per diventare grandi, è qui e adesso

"Se c’è un momento per diventare grandi, è qui e adesso". E' il monito chiaro del Corriere della Sera per Kristjan Asllani e Davide Frattesi, stasera titolari nella delicatissima sfida del Franchi contro la Fiorentina. Scrive il quotidiano: "Perché la prima partita in campionato da titolari in coppia per Asllani e Frattesi è anche la prima per l’Inter con l’asterisco in classifica, ma con la Juve solo a più 2, quindi a tiro per un altro sorpasso. Ci sono serate che sono un crocevia. E quella di Firenze, a cinque giorni dal rientro notturno dall’Arabia coccolandosi la Supercoppa, è decisamente una di queste. L’Inter lo sa perfettamente e si aspetta che anche i suoi due giovani talenti chiamati a sostituire Calhanoglu e Barella siano sintonizzati su radio-scudetto".