Biasin: “Pensare che parlavano di Frattesi flop: che boiata”

Il giocatore nerazzurro è entrato nel secondo tempo della semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio e ha segnato il tre a zero

Come contro il Verona era entrato e aveva mandato in visibilio San Siro, questa sera Davide Frattesiha segnato - nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio - il gol del tre a zero che ha chiuso la partita dell'Inter. E ha mostrato tutta la sua fame, di esserci, di provare a fare la differenza e cogliere al volo tutte le occasioni che gli capitano a tiro.