A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino , Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Noi andiamo in campo per vincere e dare il 100%, sarebbe un peccato fare brutte figure e tra virgolette falsare l'andamento del campionato, anche per rispetto delle squadre che abbiamo affrontato prima, dobbiamo afrfontere le squadre che rimangono al 100% delle nostre possibilità".

"Tatuaggio? Non mi piacciono i tatuaggi, ma per una cosa così importante ho pensato. Sicuramente non verrà bene perché me lo farà un mio amico".