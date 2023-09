GdS – Frattesi, un lusso per l’Inter tenerlo fuori. Dimarco stecca, Barella si sacrifica

Dimarco 5,5 - Sul gol dell’Ucraina sbagliano in tanti, lui, Di Lorenzo e Scalvini: assieme fanno un patatrac. Il suo mezzo rinvio sui piedi di Yarmolenko è il più evidente e fa male. Il resto è su e giù: belle discese, corsa a perdifiato, però diversi problemi in copertura giocando a quattro in difesa.

Frattesi 8 - Due gol da attaccante d’area o, meglio, da mezzala modernissima che entra e vede la porta. Davvero un lusso che l’Inter lo lasci in panchina, ma anche in Nazionale tenerlo fuori sarà complicato. S’era già visto in Nations: personalità da veterano, fiato da Barella, senso del gol. Uno spettacolo.

Barella 6 - Con grande mestiere e senso della posizione regge quasi 90 minuti, pur avendo esaurito le energie molto prima. Lascia le incursioni a Frattesi e si sacrifica in mediana accanto a Locatelli. Ora c’è il derby.

