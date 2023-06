Frattesi dice no alla Premier League: il motivo. Inter, Juve e Roma in pole: il prezzo sale

Davide Frattesi resta un nome caldissimo per il mercato: martedì sera c'è stata una cena di mercato tra Inter e Sassuolo per definire i margini della trattativa ma sul centrocampista ex Monza ci sono anche Juve e Roma. Ecco il punto del Corriere dello Sport, che spiega anche il motivo del 'no' di Frattesi alla Premier League:

"Davide lo ha raccontato due giorni fa a Coverciano. L’attrazione verso la Premier non è ancora irresistibile. Dopo due anni in Serie A con il Sassuolo, cerca un club in cui maturare e che gli permetta di giocare in Europa. Non si sente ancora pronto per un trasferimento all’estero, privilegia il progetto tecnico. Inter, Juve e Roma in prima fila. Per la Lazio e Sarri equivale a un sogno considerando la valutazione. Carnevali parte da una richiesta di 40 milioni".