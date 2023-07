Inter, prima giornata nerazzurra per Frattesi e Thuram. Oggi prima amichevole col Lugano

"Poi tutti al lavoro, finalmente quasi al completo. È stato il primo giorno anche per Marcus Thuram, che si è nascosto dietro a un sorriso timido mentre si presentava al resto del gruppo. Con l’arrivo dei nazionali e di leader come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, Inzaghi potrà cominciare a fare sul serio: in attesa dei portieri, la sua Inter prende forma e ripartirà dalle quattro coppe conquistate in due stagioni e dalla finale persa a Istanbul, per puntare dritta allo scudetto. Intanto oggi alla Pinetina andrà in scena la prima uscita stagione. Solito match inaugurale di stagione contro il Lugano (18.30), questa volta però nascosti nella quiete del centro sportivo nerazzurro e lontano da occhi indiscreti ma anche dall’affetto della gente. Che resterà fuori in attesa di nuove foto e autografi", scrive il quotidiano.