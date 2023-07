CorSera – Frattesi ha i tempi del gol e con Barella nessun problema. Questo l’unico dubbio

Con un'accelerata decisiva l'Inter ha battuto la concorrenza e portato a Milano Davide Frattesi . Dalle colonne del Corriere della Sera , Luca Valdiserri analizza come il centrocampista e Barella possono giocare insieme. "I gol si «pesano» e non si contano. È una legge del calcio accettata da tutti. Però i numeri hanno la loro importanza e così gli 11 gol in 72 partite di serie A segnati da Davide Frattesi con la maglia del Sassuolo sono il miglior biglietto da visita per presentarsi ai tifosi dell’Inter".

"Nicolò Barella — che però vale sicuramente più del nuovo arrivo — ad esempio ne ha segnati 13 in 134 presenze in nerazzurro. E Marcelo Brozovic, che ha salutato la compagnia, ne ha firmati 25 in 261 partite. Il croato, nel ruolo di regista, sarà sostituito da Calhanoglu e non da Frattesi, ma questo è un altro discorso. Simone Inzaghi avrà a disposizione un centrocampista con ottimi tempi di inserimento che, nel reparto a 5, non avrà nessun problema a giocare insieme a Barella o a dargli qualche minuto di riposo, se necessario".