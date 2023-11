Frattesi: “L’importante era passare il turno. Davanti a Trubin ho cercato di…”

Il centrocampista dell'Inter e dell'Italia ha commentato il pareggio contro l'Ucraina che vale il pass per l'Europeo

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e dell'Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport lo 0-0 contro l'Ucraina che consentirà alla Nazionale di partecipare al prossimo Europeo: "Sapevamo che se non fossimo riusciti a far gol nei primi 60 minuti sarebbe diventata complicato. Poi loro l'hanno messa un po' sul fisico, con le palle alte. Abbiamo un po' sofferto, ma direi che la partita è stata buona, e quello che contava era passare il turno. L'occasione nel primo tempo? Ho pensato allo scavetto, ma ripensando alla partita di Champions League contro il Benfica mi sono ricordato che il portiere (Trubin) usciva sempre in spaccata, e quindi ho cercato di mettergli la palla sotto le gambe. L'ho chiusa un pochino troppo, ma ho cercato di metterla sotto le gambe.