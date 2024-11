Adani: “Frattesi professore: c’è una materia che può insegnare a chiunque”

"Frattesi è diventato un titolare in più. E' stato decisivo anche quando ha avuto 12 minuti a disposizione, ma lo vedo anche in nazionale ed è assolutamente un uomo in più. Spalletti prima e durante l'Europeo lo richiamava tantissimo. Lui ha una caratteristica unica, che è merce rara: i tempi di inserimento in area li può insegnare a tutti. Ha tempo, corsa e stoccata. E' un cecchino, fa cattedra in questo: può essere docente di inserimenti di centrocampisti in area di rigore".