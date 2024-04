L’Inter su X: “Ciao campioni”. Frattesi: “Sono venti, non vi sbagliate”

L'arrivo dei nerazzurri ad Appiano per gli allenamenti e la battuta del centrocampista italiano

L'Inter è tornata quest'oggi alla Pinetina, da Campione d'Italia, per il primo allenamento in vista della sfida di domenica contro il Torino (si gioca alle 12.30). Il club nerazzurro sui social ha postato l'ingresso sui campi del Centro Sportivo Suning in memoria di A. Moratti della squadra di Inzaghi e ha scritto: "Ciao campioni".