Vinto il campionato con cinque giornate d'anticipo, Simone Inzaghi per le restanti gare potrà fare uso di un massiccio turnover. Il tecnico nerazzurro avrà un occhio di riguardo per i giocatori più stanchi e per quelli che prenderanno parte agli Europei e alla Coppa America.

"Qualcuno resterà a guardare, come Acerbi, che, a 36 anni compiuti, ha bisogno di dare una lucidata ai muscoli. Per gli altri - magari con un occhio di riguardo per gli azzurri -, ci sarà un po’ di gestione, bilanciando i minuti ed evitando qualsiasi tipo di rischio. Logico, però, che esistano pure alcuni con necessità opposte, quindi che hanno bisogno di giocare per tenere su di giri il motore e migliorare la condizione. Sono quelli che hanno disputato meno minuti. Un nome su tutti è quello di Frattesi, quasi titolare in azzurro, ma vice-Barella nell’Inter. Scommettiamo che contro il Torino andrà in campo dall’inizio?".