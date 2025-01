Sono ore di riflessione in via della Liberazione: è stato lui a chiedere la cessione e i dirigenti non vogliono trattenere giocatori scontenti

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 10:01)

In cima ai fascicoli nel faldone sulla scrivania dei dirigenti dell’Interc’è quello che riguarda Davide Frattesi. È diventato una priorità nell’ultimo periodo, considerando l’insoddisfazione sempre più forte del giocatore per il tipo di impiego, al punto da portarlo a chiedere la cessione. In viale della Liberazione si è già riflettuto in questi giorni per provare a capire come accontentarlo, perché la prima regola è sempre stata evitare di trattenere gli scontenti. A patto, ovviamente, che tutte le parti trovino beneficio.