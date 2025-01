Le parole del giornalista: "Io fossi in lui questa sfida non vorrei perderla. Anche nel Napoli secondo me non sarebbe titolare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così la questione di Davide Frattesi in casa Inter: "Ha tutto per emergere ma deve chiedere di più da se stesso. Io fossi in lui questa sfida non vorrei perderla. Anche nel Napoli secondo me non sarebbe titolare, forse nella Roma sì ma scendi di livello.