Inter, Frattesi come… Vieri e Altobelli: numeri da record con la Nazionale

Intanto: l'ultimo calciatore dell'Inter ad aver segnato una doppietta con la maglia dell'Italia era stato Christian Vieri. Nel marzo 2003, in un match di qualificazioni agli Europei 2004, il centravanti dell'Inter rifilò due gol alla Finlandia nella partita disputata a Palermo.

Frattesi ha trovato i due gol a San Siro e l'ultimo interista a segnare in maglia azzurra al Meazza fu addirittura Alessandro 'Spillo' Altobelli: sempre qualificazioni agli Europei, era il 15 novembre 1986, Italia-Svizzera 3-2, doppietta di Spillo con una rovesciata sotto porta e un calcio di rigore.

