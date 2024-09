"Tanti i ballottaggi aperti, soprattutto tra Di Lorenzo e Gatti in difesa e tra Brescianini e Raspadori in attacco. Spalletti deciderà questa mattina. Giocherà chi sta meglio e chi è più convinto. La Nations è l’autostrada che ci deve portare al Mondiale. Da qui in avanti non si può più sbagliare", chiude il quotidiano.