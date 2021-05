Fresi: “Mourinho-Roma? Si è preso una bella grana. Inter, servono 3 colpi”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Conte resta? Da come l'ho sentito parlare parrebbe di sì. Certamente avrà chiesto giocatori importanti"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Salvatore Fresi, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma il prossimo anno: "Si è preso una bella grana perchè è abituato ad avere squadre top. La Roma non è scarsa ma non è tra le prime quattro d'Italia. Interverranno certamente sul mercato, avrà avuto promesse per avere giocatori importanti".

Quanto vale a suo parere oggi Mou?

"Ultimamente non ha ottenuto risultati brillantissimi, bisogna vederlo in Italia in una squadra quasi normale se è bravo come pensiamo".

Lo Scudetto dell'Inter cosa rappresenta?

"E' importante perchè ha tolto il primato alla Juve sennò avrebbe vinto dieci titoli. E' stato significativo interrompere quel ciclo. E' stata formata una buona base per il futuro anche se per stare tra le top d'Europa serve qualche bel rinforzo. Abbiamo visto come City, Bayern e non solo abbiano un livello alto

Cosa serve?

"Un difensore centrale veloce, un regista forte che cambi passo e giochi in verticale perchè adesso a parte Eriksen gli altri giocano molto all'indietro e orizzontale: questo in Europa non va bene. E serve poi un bel terzino sinistro, un giocatore forte mancino che abbia qualità".

Conte resta?

"Da come l'ho sentito parlare parrebbe di sì, anche perché lasciare Inter e andare altrove significherebbe ricominciare daccapo. Certamente avrà chiesto giocatori importanti".