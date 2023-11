Frey: “La Juve lotterà per lo scudetto con Inter e Milan. Calhanoglu? Top in Europa”

"La Juventus darà fastidio per lo scudetto. E’ abituata a vincere e a giocare ai primi posti. L’Inter ha una rosa più ampia, e se i bianconeri non si rinforzano faranno fatica. Però contro la Fiorentina il possesso palla era dei viola e han vinto comunque uno a zero e finita li. E’ questa la Juve che si deve aspettare quest’anno. C’è una solidità difensiva e sono sempre li in agguato. Non penso vinca lo scudetto ma credo lotti per lo scudetto e darà fastidio a Inter e Milan”.