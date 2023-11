Sky – Dumfries recuperato, contro il Frosinone in panchina va Darmian: le ultime

L'olandese torna titolare col Frosinone, con Darmian che invece partirà dalla panchina e rappresenta l'unico back-up sulla fascia, tenuto conto anche dell'infortunio di Pavard. Nella difesa a 3, invece, tocca De Vrij, con Acerbi e Bastoni mentre Bisseck, dopo la partita dal 1' contro il Salisburgo, partirà dalla panchina. A centrocampo Simone Inzaghi opta per il tridente titolare con Barella e Mkhitaryan mezzali e Calhanoglu in cabina di regia, mentre a sinistra torna Dimarco dopo che in Champions contro gli austriaci è toccato a Carlos Augusto. In attacco, è sempre ThuLa con Thuram e Lautaro.