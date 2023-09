Frey: “Domenech mi obbligava a saltare partite con l’Inter. Quando ero in U21…”

Tra Francia e Italia, nel calcio, non c'è mai stato un rapporto idilliaco. Ma qui forse andiamo oltre. Perché quanto rivelato da Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, nel suo intervento per TvPlay ha praticamente dell'incredibile. L'accaduto risale a diversi anni fa, quando l'estremo difensore militava nell'Under 21 transalpina.

Ha rivelato Frey: "Dissi a Domenech in Under 21 che non volevo più giocare con lui. Mi obbligava a saltare la partita dell’Inter e ci metteva in panchina. Eravamo io e Dalmat. Mi disse che non poteva vedere gli italiani ed in questo modo faceva un dispetto agli italiani".