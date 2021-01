Frey: “Handanovic? Una garanzia ma si vede che inizia ad avere una certa età. Stasera…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey ha parlato così del confronto di questa sera:

“Chi è meglio tra Szczesny e Handanovic? Sono due portieri che a me piacciono tanto. Sono due portieri che a me piacciono tantissimo. Samir è da sempre una garanzia nel campionato italiano anche se adesso inizia ad avere una certa età e si comincia a vedere. Il polacco è più giovane e dà più garanzie ed ha più ritmo. Stasera sarà una bella lotta sia in porta che davanti, perché gli occhi saranno puntati tutti su CR7 e Lukaku, sarà sfida stellare. Pronostico? Spero che vinca l’Inter.