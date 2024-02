Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TV Play per parlare dell'ennesima vittoria dei nerazzurri di Inzaghi: "È un dato di fatto che la rosa dell'Inter è importante perché c'è un gruppo ampio e di qualità però credo che il valore aggiunto sia proprio Inzaghi con tutti i collaboratori del suo staff. È stata fatta una grande preparazione fisica sui ragazzi che vanno più forte degli altri ed è fondamentale anche per la gestione di un gruppo molto affiatato e solido. Si sta vedendo la sua impronta ed è giusto comunque dare un po' di merito anche a lui".

"Negli spogliatoi vincenti, la gestione dei giocatori non è semplice perché deve accontentare tutti. Ho sentito le dichiarazioni di Frattesi che, pur giocando poco, ha detto che rifarebbe tutta la vita questa scelta perché è in un gruppo fantastico. Oggi si merita di giocare meno degli altri ma nonostante questo sta imparando da grandi campioni e prima o poi troverà più spazio.. Sono parole emblematiche perché anche le riserve sono contenti di restare in questo tipo di realtà. L'anno scorso la finale di Champions è stata persa solo per singoli episodi non per demeriti e anche Guardiola l'ha riconosciuto ammettendo di aver avuto paura di perdere. Oggi probabilmente è delle migliori squadre d'Europa. In questo momento sia una delle favorite per la vittoria ma grazie a un lavoro che dura da anni.