"Un gol, il primo di questo campionato, che porta in vantaggio Inter e apre la strada per la vittoria finale. Per una realizzazione, quella di Matteo Darmian, che significa marcatore numero 14 della stagione in corso, in Serie A, per i nerazzurri. Ma soprattutto rete che sembra metter ancora più in cassaforte lo scudetto della seconda stella dei vice campioni d’Europa. E riporta inevitabilmente alla mente, almeno per i tifosi di casa, all’aprile del 2021, quando proprio l’esterno di Rescaldina aveva siglato l’1-0 decisivo contro Cagliari e Verona – entrambi te le 34 primavere, anche in questa annata è stato una pedina fondamentale per l’Inter. Con Inzaghi che lo ha schierato 23 volte in campionato, 6 in Champions, 2 in Supercoppa Italiana e una in Coppa Italia. Un totale di 2280 minuti per il classe ‘89".