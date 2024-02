Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Sebastien Frey ex portiere, ha parlato così di Romelu Lukaku: “Lukaku è un grande attaccante, ma non si può dire che sia un top player. Nella Roma sta facendo un buon campionato, poi è vero che in alcune partita non ha fatto bene, contro l’Inter era una partita particolare per lui ed è andato in difficoltà sia all’andata che al ritorno".