Frey: “Ecco perché Inzaghi ha più meriti di tutti. Calha tra i top al mondo”

Impatto di Thuram? Lo speravo, è un ragazzo eccezionale lui, già stato in passato vicino a squadre italiane. Sono felicissimo che sia all’Inter e che abbia un po’ stupito tutti per la velocità con cui si è ambientato, è diventato subito complementare di Lautaro. Sono tutti segnali molto importanti per presente e futuro, questi ragazzi sono già punti di riferimento.

Simone Inzaghi ha ancora più meriti degli altri, non scordiamoci le critiche, lui raramente ha fatto polemiche, ha lavorato in silenzio con l’appoggio della società e la fiducia di tutti. Questo ha fatto in modo che lui sia riuscito a trasmettere tutto ciò alla squadra e all’ambiente.

Calhanoglu credo sia tra i più forti al mondo davvero, un trascinatore con le sue qualità. Ha dato un equilibrio veramente importante a questa Inter. Qualcuno mi ha riso un po’ in faccia, io l’ho detto mesi fa: è tra i più forti al mondo. Lui è il cuore di questa squadra.

Prossima stagione? Con Inzaghi si è aperto un ciclo, oggi vedo una squadra completa, un gruppo affiatato e sano. Il mercato è stato molto intelligente. Credo la squadra sia già completa, vediamo cosa offre il mercato per rinforzarla in chiave Champions. Il mister credo ti dica che lui oggi è a posto così”.

