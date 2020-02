Piccinini attacca Nedved e la Juve, anche Sebastien Frey si schiera: è polemica

Sandro Piccinini ha avuto parole molto ferme e dure per il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved. Il giornalista sportivo ha ribadito dopo Juve-Fiorentina, anche in risposta a tifosi che gli dicevano di vergognarsi, come l’ex giocatore bianconero non fosse nella posizione per stigmatizzare le parole di Commisso visti i suoi atteggiamenti nei confronti degli arbitri. Sui social si è scatenato il putiferio, chi pro e chi contro. L’ex portiere di Fiorentina e Inter, Sebastien Frey, ha condiviso il pensiero di Piccinini con un messaggio piuttosto chiaro: “Bravo Sandro!”. E giù applausi…