“Mamma mia che presa”. Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter, ha ritrovato il sorriso. Dopo il periodo buio della malattia e la lenta guarigione (leggi qui la sua storia), l’ex portiere nerazzurro ha ritrovato forma e buon umore. Anche grazie alla moglie, con cui ha voluto scherzare sui social con una presa…hot. Un evidente fallo di mano, anche per un portiere come lui!