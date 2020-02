Piccinini attaccato: “Si vergogni Nedved! Dovrebbe evitare di inseguire gli arbitri per…”

Sandro Piccinini, giornalista sportivo, ha commentato con parole molto dure le dichiarazioni di Pavel Nedved dopo Juventus-Fiorentina, in risposta allo sfogo di Commisso. Il suo pensiero ha scatenato critiche e messaggi di sostegno e solidarietà (come quello di Pistocchi). Attaccato da alcuni tifosi bianconeri, ha rincarato la dose nei confronti del dirigente bianconero e ribadito il suo pensiero con determinazione: “Vergognarmi? Si vergogni lui. Proprio perché è il vice presidente di una società come la Juve dovrebbe evitare di inseguire gli arbitri negli spogliatoi per insultarli, come dimostrano le multe che ha preso. Tutti possono stigmatizzare le parole di Commisso, tutti tranne lui”.