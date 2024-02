«Ryan Friedkin è pazzo di De Rossi. Il figlio del proprietario e presidente della Roma sta prendendo quota in società ed è stato determinante per il cambio di allenatore». Un elemento che ci fa pensare che se non succedesse nulla di terribile fino a fine maggio De Rossi sarà confermato e si aprirà un ciclo con lui in panchina. C'è una passione per il nuovo allenatore da parte della famiglia che aveva rotto completamente col Mourinho e che rivendicano al di là dell'aspetto ambientale. Perché erano convinti che il tecnico potesse rappresentare l'immediato presente e il futuro imminente della Roma», ha spiegato il giornalista.