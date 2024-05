Il difensore nerazzurro ha detto la sua dopo la vittoria per cinque a zero contro il Frosinone

Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, dopo la vittoria per cinque a zero sul Frosinone ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del calciatore nerazzurro raccolte dal canale streaming: «Non è stata una gara semplice, abbiamo dovuto fare del nostro meglio, hanno avuto le loro occasioni, poi secondo me l'ha spuntata chi ha fatto meglio e ha mostrato più qualità».