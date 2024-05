"Come mi sento? Sul finire della partita precedente ho avuto un problema ma con lo staff medico e i preparatori sono riuscito a recuperare, per me era importante riuscire ad esserci e l’ho completata tutta. Adesso arriva l’Inter, sappiamo che dobbiamo lavorare su noi stessi perché se riusciamo ad essere convinti di quello che facciamo nel lavoro quotidiano e lo riportiamo in partita, riusciremo a giocarcela con qualsiasi squadra".