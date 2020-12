Frosio: “Cosa mette in più Conte in questa Inter? E ci accorgiamo oggi che qualche arbitro…”

Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato di qualità del gioco di Conte criticabile. Anche se le squadre che arrivano fino in fondo al campionato sono brave a portare a casa vittorie come queste. Non per forza impeccabili ma pesantissime: “Al di là del sistema (discutibile): 5 difensori, uno dei tre migliori centrocampisti italiano e uno davanti che fa da solo 30 gol. Cosa c’è in più che mette Conte in questa Inter? Una volta era l’intensità, ora nemmeno quella. Hakimi costretto spalle alla porta non si può vedere. È come avere la Ferrari e usare la marcia indietro. Rumore fa rumore, ma va come una macchina normale. Io critico la qualità del gioco. Poi però è con vittorie così che arrivi in fondo”.

E sull’episodio costato a Insigne l’espulsione ha aggiunto: “Noto che ci accorgiamo stasera che qualche arbitro sente i vaffa e qualcuno no, qualche giocatore può usare il vaffa e altri no. Buongiorno a tutti”.