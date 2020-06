Frosio: “Troppi si erano fermati al risultato a Napoli: l’Inter gioca a calcio. Bastoni forte ma…”

Alex Frosio ha analizzato con alcune battute la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. A conferma che, quanto visto in campo a Napoli, gli aspetti positivi del gioco dei nerazzurri dovevano solo trovare una maggiore capacità di espressione. Questo il pensiero del giornalista della Gazzetta dello Sport: “Samp poca roba, ma l’Inter gioca a calcio. E si era già visto a Napoli, dove troppi si sono fermati al risultato (anzi, all’eliminazione). Bastoni secondo me è fortissimo, ma ancora ha tante ingenuità dovute all’età. In area non può stare a guardare, o altre volte commettere fallo sull’avversario spalle alla porta. Un difensore del suo livello non può farlo”.