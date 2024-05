L'attaccante del Como, fresco di promozione in Serie A, ha rivelato il suo grande amore per i colori nerazzurri

Tommaso Fumagalli, attaccante del Como, nel corso di un'intervista concessa a SportWeek ha confessato il suo amore per l'Inter: "L'Inter è la mia squadra del cuore. Mio padre Paolo mi ha sempre portato in Curva Nord a San Siro. Ora, per ovvi motivi, non ci posso più andare, ma fino a qualche mese fa mi sentivo soprattutto un tifoso. Sono uno di loro, per questo li capisco…".