KO del Venezia contro lo Spezia, il Como torna in Serie A dopo 21 anni

Dopo 21 anni dall'ultima volta, il Como torna in Serie A. La squadra allenata prima da Fabregas e poi da Roberts pareggia 1-1 in casa contro il Cosenza - gol di Tutino per i calabresi, poi nel secondo tempo il pareggio di Verdi su rigore - e stacca il pass per la Serie A anche in virtù del KO del Venezia, ufficialmente terzo e dunque ai playoff, contro lo Spezia per 2-1.