Come può cambiare il fuorigioco: la riforma dimezza l’offside e aumenta il numero dei gol

Come riporta il Corriere della Sera, la direzione tecnica della Fifa, affidata ad Arsene Wenger, procede nella sperimentazione che ha l’obiettivo di cambiare la regola dell’offside e riportarla all’ispirazione originaria, per aumentare i gol e lo spettacolo. "Secondo la «legge Wenger» tutto il corpo dell’attaccante dovrà essere in offside, oltre la linea dell’ultimo uomo. All’orizzonte, nel caso il cambiamento venga attuato, non ci saranno (o non ci dovrebbero più essere) polemiche e nemmeno frustrazioni per una punta di scarpa in fuorigioco. E la tecnologia dovrebbe garantire la corretta applicazione del concetto di «luce» che pure in passato, senza strumenti come la Var, non ha evitato storiche sviste, con relativo polverone".