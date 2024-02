Furia Arabia Saudita: Mancini a rischio dopo lo sgarbo agli sceicchi

Il cammino dell’Arabia Saudita in Coppa d’Asia si è fermato agli ottavi di finale contro la Corea del Sud, con la selezione di Roberto Mancini che ha dovuto arrendersi ai calci di rigore. In Arabia Saudita, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, non è però piaciuto l’atteggiamento del commissario tecnico italiano che si è diretto negli spogliatoi prima del rigore decisivo della Corea del Sud. Comportamento che ha suscitato l’ira del principe Mohammed bin Salman, il reggente dello sport saudita e non solo. La giustificazione di Mancini in conferenza stampa («Credevo che i rigori fossero finiti»), non ha fatto altro che aumentare la tensione.