Lecce, Sticchi Damiani: “VAR diabolico, favola rovinata. Ora cercheremo pestoni in ogni gol”

Saverio Sticchi Damiani non ci sta. Il presidente del Lecce, ai microfoni di DAZN, ha duramente contestato la direzione arbitrale di questo pomeriggio, che ha annullato un gol ai salentini che sarebbe valso la vittoria in rimonta contro il Milan : "Il finale? Una favola rovinata dall'utilizzo del Var, che sta diventando diabolico. Se lo si usa per spaccare il capello, bisogna farlo non solo verso il Lecce. Thiaw prende un mezzo pestone e si rialza, nessuno si lamenta.

Da adesso in poi cercheremo un pestone ogni volta che subiremo un gol per dire che è come quello fischiato per il Milan, tanto un pestone si trova sempre. Un pestone non si nega a nessuno. L'esasperazione dell'utilizzo del Var rovina questo sport e la favola del calcio. Concludo lasciando questo messaggio: da oggi in avanti cercheremo sempre un pestone a ogni gol subito".