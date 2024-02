Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Fortune Italia" in cui ha sottolineato alcune difficoltà del calcio italiano: "Come si rende attrattiva una Serie A piena di debiti? Bisogna lavorare tanto e farlo tutti assieme. Il calcio è uno strumento straordinario per attrarre capitali e per partecipare alla crescita del Pil del Paese. Abbiamo problemi di sistema, tra cui le infrastrutture sportive che sono imbarazzanti, per usare un eufemismo. Abbiamo problemi seri di pirateria dello spettacolo sportivo. Abbiamo problemi con una serie di regole e leggi che non ci aiutano a essere competitivi a livello europeo".