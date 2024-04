Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dei rossoneri contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Come sono stati gli ultimi 15 giorni? Credo dolorosi sia la parola giusta. Adesso noi siamo focalizzati non tanto all'aritmetica ma a consioldare il secondo posto. Comunque la speranza ad inizio stagione era vincere, non ci siam riusciti, siamo secondi, ci terremmo, spero, il secondo posto ben stretto.