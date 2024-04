Furlani: “Milan infastidito da voci su futuro. Vogliamo tornare a vincere”

«Smentisce contatti con Lopetegui? Sono stati fatti decine di nomi, chi più ne ha e più ne metta. Noi stiamo programmando il futuro, vogliamo rinforzare la squadra con il mercato. Quest'anno non abbiamo vinto ma è questo l'obiettivo», ha aggiunto. «La presenza di Ibra? L'ho detto, Zlatan è stato un campione in campo e lo è fuori dal campo. È una persona intelligente e curiosa, sta portando la sua esperienza in tanti club e Paesi diversi, le sue opinioni sono fondamentali nelle decisioni future del club. Le aree e gli aspetti da migliorare? Non fate domande tecniche a me ma a Jeff e Zlatan, l'importante è migliorare la squadra per ottenere le vittorie. Messaggio ai tifosi? Ci hanno sempre sostenuto, siamo grati e fortunati, sono un patrimonio del club, se sono insoddisfatti è perché sono ambiziosi come il club. E cosa ci ha dato fastidio? Troppe voci su cambio allenatore, mercato, ci sta ma noi siamo concentrati sul lavoro vero e non su questo voci», ha concluso il dirigente rossonero.