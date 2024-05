Furto alla Pinetina, tifosi dell’Inter Club Stoccarda derubati

Due famiglie tedesche, in quanto tifosi nerazzurri, hanno scelto Appiano Gentile come tappa. Poi l'amara sorpresa

Due famiglie straniere, provenienti da Stoccarda, sono state protagoniste di una brutta disavventura. Come racconta Primacomo.it, le due famiglie di origine italiana, in quanto tifosi dell'Inter , hanno scelto di recarsi adAppiano Gentile.

"Facendo parte dell’Inter Club Stoccarda, hanno colto l’occasione per fermarsi qualche ora al Suning Training Centre. Hanno parcheggiato il loro van, dopodiché si sono allontanati verso l’ingresso della Pinetina. Al ritorno, la brutta sorpresa: vetro in frantumi, zaini e portafogli spariti per un totale di 1.400 euro di danni. Il furto è stato subito denunciato ai Carabinieri di Appiano Gentile".