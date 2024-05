Il primo effetto collaterale dell’accordo tra Suning e Pimco è il fatto che si possa dare il via libera ai rinnovi già impostati

" I l primo effetto collaterale dell’accordo tra Suning e Pimco è il fatto che si possa dare il via libera ai rinnovi già impostati ". E' questa la notizia data oggi da Tuttosport nella sua edizione odierna, nel confermare l'imminente accordo tra Steven Zhang e il fondo statunitense. Ecco i dettagli: " Tutto inizierà da Simone Inzaghi , che si legherà all’Inter sino al 2027 (o 2026 con opzione sino al 2027), con annesso incremento salariale, dato che il tecnico piacentino passerà dagli attuali 6 milioni più bonus a stagione, a 7 milioni per annata, più bonus.

Marotta e Ausilio hanno definito il prolungamento del loro condottiero «una formalità», Zanetti spera che «possa diventare il Ferguson dell’Inter»: Inzaghi a Milano sta benissimo e vuole provare ad alzare ulteriormente l’asticella. Ergo, zero dubbi, con l’annuncio che come nella scorsa stagione potrebbe arrivare all’inizio della nuova annata. Discorso che vale anche per Nicolò Barella. Anche il sardo godrà di un sostanzioso aumento dell’ingaggio, che passerà da 4.5 milioni più bonus ad una base di ben 7 milioni, col centrocampista che si legherà al club di Viale della Liberazione addirittura sino al 30 giugno del 2029".