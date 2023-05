Futuro San Siro, lunedì faccia a faccia tra Inter, Milan, Comune e comitati

Lunedì 29 non sarà solo la prima volta che tutti i giocatori in campo si ritroveranno uno di fronte all’altro dopo la riunione di settimana scorsa fra Garanti, Club e Comune. Si tratterà, anche, della prima convocazione dopo che l’ordinanza del Giudice del Tribunale Civile di Milano, annullando il giudizio di inammissibilità espresso dai Garanti, ha rimesso in pista i referendum. Sono uno abrogativo, che in sostanza chiede di non considerare di interesse pubblico la costruzione di un nuovo stadio, e uno propositivo, che tra le varie opzioni di intervento prende in considerazione la ristrutturazione del Meazza".